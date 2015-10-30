中国货币市场：月末资金面偏宽主要回购利率小跌，料维持低位震荡

路透上海10月30日 - 中国银行间市场周五主要回购利率 小幅下行。交易员表示，今日为10月最后一个交易日，跨月融资需求有所收缩，而供给继续充裕，资金面稍显宽松。

他们并称，随着央行前一轮双降利好发酵，回购利率本周降幅明显，至目前位置料已基本企稳，预计下月初还将维持低位震荡。更长期而言的资金面，则需继续观察政策动向及外汇占款波动的情况。

上海一券商交易员称，不少机构已提前借入稍长期限覆盖跨月，虽然今日隔夜资金为跨月品种，但需求未明显走高，资金面未感压力。

华东一银行交易员提及，部分银行受资产负债表限额影响，月末最后一日不能更多融入资金，可能也造成今日融资需求有所下降。

展望后市，上海一银行交易员认为，央行“双降”后银行间流动性充沛，10月末考核因素影响又有限，度过跨月后，料下月初资金价格还将在目前水平附近，“(七天)回购利率跟公开市场还是绑在一起的，围绕在2.25%附近的水平吧。”

上述华东一银行交易员认为，双降释放的流动性还将支持资金利率短期内在低位走稳。预计资金面在11月中之前变数都不多，更长期而言，则需观察政策动向及外汇占款波动的情况等。

中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7572 1.7612 -0.40

七天 2.2873 2.2989 -1.16

14天 2.6035 2.5959 +0.76

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1100 0.5900 +152.00

七天 2.2900 1.8450 +44.50

14天 2.0500 2.4000 -35.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3400 2.3400 +0.00

14天 2.6200 2.6300 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.7980 1.7980 +0.00

七天 2.2910 2.2910 +0.00

三个月 3.0360 3.0360 +0.00