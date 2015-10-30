美国金融：芝商所将增新功能允许清算会员监督对敲交易活动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月29日 - 世界最大期货市场运营方--芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周四称，将进行一些调整帮助清算会员规避那些可能违规的对敲交易。
CME旗下清算公司的监管门户从11月10日开始将增加一项新功能，清算会员可以监督那些通过该会员进行清算的市场参与者的对敲交易活动，此外新功能还可生成每日和月度报告，提供可能牵涉到对敲交易的统计信息。
对敲交易往往是一家交易公司违规将一单合约卖给自家的做法。这种操作为美国监管规定和交易所规定所禁止，因为这样做会导致市场呈现活跃的假象。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。