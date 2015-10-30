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货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 13:04 BJT

美国金融：芝商所将增新功能允许清算会员监督对敲交易活动

路透10月29日 - 世界最大期货市场运营方--芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周四称，将进行一些调整帮助清算会员规避那些可能违规的对敲交易。

CME旗下清算公司的监管门户从11月10日开始将增加一项新功能，清算会员可以监督那些通过该会员进行清算的市场参与者的对敲交易活动，此外新功能还可生成每日和月度报告，提供可能牵涉到对敲交易的统计信息。

对敲交易往往是一家交易公司违规将一单合约卖给自家的做法。这种操作为美国监管规定和交易所规定所禁止，因为这样做会导致市场呈现活跃的假象。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)

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