中国债市动态：现券收益率震荡盘整，获利回吐压力不改长线看好预期

路透上海10月30日 - 跟随国债期货走势，中国银行间债市周五早盘10年国债等现券收益率先涨后跌，最新水平与上日差距不大。交易员称，短期内获利回吐压力令收益率虽有继续小幅回升可能，但从长线看，现券向好预期仍占主流。

不过从长期国债和金融债的最新报价来看，买卖收益率差距较前期明显加大，显示双方双投心态均较为谨慎。

北京一银行交易员表示，长债收益率早盘一度上行，但随着国债期货由跌转升，现货收益率出现下行。“(收益率)反弹不会很大，双降前的水平支撑很强。”

10年期国债新活跃券150023最新报价 在3.0800%/3.0350%，上日尾盘为3.07%/3.04%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.4500%/3.4000%，上日为3.4500%/3.4250%。

今日新债发行市场上，仅有财政部例行的三个月贴现国债招标，加权中标收益率为2.3321%，投标倍数3.31倍。