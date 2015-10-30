路透基点：山东清源集团首次在海外市场筹措2亿美元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，化工品生产商山东清源集团有限公司首次涉足海外贷款市场，已经启动2亿美元两年期融资案，邀请银行分两个层次参与。
ING和法国兴业银行担任有担保贷款部分的牵头行和簿记行，贷款利率较Libor加码320个基点，平均期限1.25年。
承诺3,000万美元或以上的银行，可获得牵头行头衔，最高综合收益400个基点，前端费是100个基点。承诺1,500-2,900万美元的银行，获得安排行头衔，综合收益392个基点，前端费90个基点。
中海油与借款人之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。
银行受邀在11月3日实地考察借款人在山东淄博的工厂。
银行回复截止日期是12月初，贷款在本周一推出，预计将在12月14日当周签署协议。
清源集团是一家私有企业，成立于1996年，是生产石化品的综合企业。此外，集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。（完）
(编译 高琦 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”