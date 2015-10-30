路透基点：山东清源集团首次在海外市场筹措2亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，化工品生产商山东清源集团有限公司首次涉足海外贷款市场，已经启动2亿美元两年期融资案，邀请银行分两个层次参与。

ING和法国兴业银行担任有担保贷款部分的牵头行和簿记行，贷款利率较Libor加码320个基点，平均期限1.25年。

承诺3,000万美元或以上的银行，可获得牵头行头衔，最高综合收益400个基点，前端费是100个基点。承诺1,500-2,900万美元的银行，获得安排行头衔，综合收益392个基点，前端费90个基点。

中海油与借款人之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。

银行受邀在11月3日实地考察借款人在山东淄博的工厂。

银行回复截止日期是12月初，贷款在本周一推出，预计将在12月14日当周签署协议。

清源集团是一家私有企业，成立于1996年，是生产石化品的综合企业。此外，集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。（完）