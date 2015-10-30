《汇市简讯》新西兰元兑美元周末前持续出现回补

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元扩大升幅至近1%，报0.6755，纽约盘报0.6692
* 澳新银行调查显示，10月新西兰企业信心有所反弹 ，推升新西兰元
* 中国开放二孩政策带来利多
* 激励疲弱空头在周底/月底缩减持仓
* 周三高位0.6780仍为阻力位，小时图支撑位升高至0.6715/20
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”