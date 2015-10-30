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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 12:21 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元周末前持续出现回补

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* 新西兰元扩大升幅至近1%，报0.6755，纽约盘报0.6692

* 澳新银行调查显示，10月新西兰企业信心有所反弹 ，推升新西兰元

* 中国开放二孩政策带来利多

* 激励疲弱空头在周底/月底缩减持仓

* 周三高位0.6780仍为阻力位，小时图支撑位升高至0.6715/20

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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