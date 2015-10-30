更正-《全球汇市》美元兑日圆下滑，此前日本央行维持货币政策稳定

(更正：正文第四段译文有误，应为“但日本央行似乎确信”，而非“但日本央行似乎并不确信”)

* 日本央行维持货币政策稳定，打乱了预计该行将放松政策的人士方寸

* 日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT举行新闻发布会

* 澳元兑美元在三周低点附近走势艰难

路透东京10月30日 - 美元兑日圆周五下滑，此前日本央行维持货币政策不变，令一些押注该行或进一步祭出刺激政策的人士大失所望。

美元兑日圆 跌0.2%至120.82日圆，日本央行政策声明公布后曾探低至120.29日圆。

周五日本央行决定吸引了较以往更多的注意力，因市场越加臆测，在一连串疲弱的日本经济数据公布后，日本央行可能将放宽货币政策。

但日本央行似乎确信，就业市场紧俏将提高工资和消费水平，足以推动通胀达到2%的目标。

“美元/日圆对日本央行决策的反应比我预期的要小。尽管分析师对日本央行今日决策的看法基本平分秋色，但市场人士似乎多数押注不会放松，”Monex资深策略师Masafumi Yamamoto称。

“11月日本还会公布国内生产总值(GDP)数据，预期央行今年稍晚放松政策的人...还有机会为自己的预期找到证据，”他称。

尽管亚洲盘日圆对于日本央行决定的反应非常有限，但如果欧洲交易商对日本央行总裁黑田东彦的讲话做出反应，市场预期日圆将出现一定动荡。黑田东彦定于0630GMT召开新闻发布会，诠释日本央行立场。

“我认为(日本央行)今天的决定是合适的，和我此前的预期一致。最大的影响因素是美联储本月维持利率不变，但敞开了12月升息的大门。日本央行或许会静待美联储是否在12月升息，然后再决定是否进一步放松货币政策，”瑞士信贷首席经济分析师白川浩道称。

欧元兑美元 持稳于1.0979，隔夜在海外市场涨约0.5%，因欧元区经济信心意外好转，且迹象显示德国通胀增速快于预期。

该数据帮助欧元兑美元从周中触及的两个半月低点1.0896美元反弹，当时美联储帮助市场维持了12月升息的预期。

澳元兑美元因低接买盘而小升，但在本周稍早因美联储强硬声明及澳洲可能降息而受挫后，目前走势仍不稳。

澳元兑美元 上涨0.5%至0.7110美元，但仍接近此前曾触及的三周低点0.7067。

美元指数 接近持平，报在97.259，欧元反弹令其跌落周三所及的两个半月高点97.818。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0971 1.0976 -0.05 -9.31 1.2097

美元/日圆 120.90 121.12 -0.18 1.21 119.68

欧元/日圆 132.64 132.94 -0.23 -8.66 144.78

美元/瑞郎 0.9896 0.9893 0.03 -0.45 0.9941

英镑/美元 1.5311 1.5307 0.03 -1.68 1.5573

美元/加元 1.3159 1.3170 -0.08 13.26 1.1618

澳元/美元 0.7107 0.7066 0.58 -12.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6738 0.6690 0.72 -13.58 0.7797

澳元/日圆 85.920 85.580 0.40 -12.08 97.750

新西兰元/日圆 81.460 81.030 0.53 -12.88 93.310

英镑/日圆 185.11 185.40 -0.16 -0.39 186.38

澳元/新西兰元 1.0545 1.0560 -0.14 0.73 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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