全球商品：彭博首次将大宗商品指数中布兰特原油权重提高到WTI之上

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月29日 - 彭博周四提高了2016年彭博大宗商品指数中布兰特原油的权重，这是布兰特原油的权重首次高于西德克萨斯中质油的权重，彭博同时还调低了黄金在该指数中的权重。
彭博称，追踪彭博大宗商品指数的投资基金总规模达到650亿美元，而追踪标普高盛商品价格指数 的投资基金总规模为逾2,000亿美元，该指数追踪24种大宗商品。
布兰特原油期货 的权重从7.16%提高到7.53%，为2012年纳入该指数以来首次超过美国西德克萨斯中质油的权重。西德克萨斯中质油的权重从7.84%降至7.47%。
在2016年彭博大宗商品指数中，布兰特原油期货权重的提高幅度最大，下调幅度最大的是黄金权重，从11.90%下调至11.38%。但黄金依然是该指数中权重最高的商品。(完) (编译 孙国玉；审校 王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。