主要国家经济指标预测--11月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 58.8 59.9 1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 697.4 1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.9% -1.7% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8% 耐久财订单(较前月) 9月修正值 -- -1.2% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.3% 1830 美国国内汽车销量年率(万辆) 10月 1,770 1,817 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 6.0% 5.9% HLFS就业增长(较前季) +0.4% +0.3% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 50.2 52.1 11月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 持平 +0.3% 11月2日(一) 0030 澳洲建筑许可 9月 +2.2% -9.5% 民间建筑许可 -1.9% +4.1% 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月 52.4 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 49.1 49.2 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +0.2% -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.7 50.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 54.1 53.0 0850 法国Markit制造业PMI 10月终值 50.6 50.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月终值 52.1 51.6 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 52.3 52.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 55.5 51.3 1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 10月 48.0 -- 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 54.1 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.6% +0.5% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 50.1 50.0 投入物价分项指数 39.0 38.0 就业分项指数 47.6 50.1 新订单分项指数 52.9 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 -0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8%(完)