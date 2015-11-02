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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--11月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值     前值      
    11月3日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                           11月       2.00%      2.00%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   10月        58.8       59.9
    1445 美国ISM纽约企业活动指数                    10月         --       697.4
    1500 美国工厂订单(较前月)                        9月       -0.9%      -1.7%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          --       -0.8%
             耐久财订单(较前月)                9月修正值         --       -1.2%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        --       -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        --       -2.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  --       -0.3%
    1830 美国国内汽车销量年率(万辆)                 10月       1,770      1,817
    2230 澳洲AIG服务业指数                          10月         --        52.3
    2245 新西兰HLFS失业率                         第三季        6.0%       5.9%
               HLFS就业增长(较前季)                            +0.4%      +0.3%
               HLFS就业参与率                                  69.3%      69.3%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值        预估值
    11月1日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                             10月      50.2          52.1  
        
    11月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             10月      持平         +0.3%
    
    11月2日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                   9月      +2.2%        -9.5%
             民间建筑许可                                        -1.9%        +4.1%
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)             10月       52.4         52.5
    0140 韩国日经/Markit制造业PMI                      10月       49.1         49.2
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                       9月       +0.2%         -- 
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 10月       50.7         50.2
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   10月       54.1         53.0
    0850 法国Markit制造业PMI                       10月终值       50.6         50.7
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                   10月终值       52.1         51.6
    0900 欧元区Markit制造业PMI                     10月终值       52.3         52.0
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                      10月       55.5         51.3 
    1430 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                  10月       48.0          -- 
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         10月终值     54.1          -- 
    1500 美国建筑支出(较前月)                            9月     +0.6%        +0.5%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 10月     50.1         50.0
                                    投入物价分项指数              39.0         38.0
                                    就业分项指数                  47.6         50.1
                                    新订单分项指数                52.9          -- 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月        持平        -0.2%
                            (较上年同期)                         +0.9%        +0.8%(完)

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