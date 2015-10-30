路透基点：台湾广达电脑4亿美元贷款启动--TRLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士 称，11家牵头行兼簿记行为台湾上市笔记本电脑制造商广达电脑及其开曼 群岛注册的子公司Quanta International启动4亿美元三年期循环信贷。 11家牵头行兼簿记行分别为交通银行、台湾银行、东方汇理银行、星 展银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、华侨银行、三井住友银行、台北 富邦银行、台新银行和大华银行。其中东方汇理银行为额度代理行。 母公司是贷款A部分借款人，子公司是B部分借款人，两部分加起来不 超过4亿美元。A部分贷款无担保，B部分贷款由母公司担保。 利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码108个基点，台北银行间美 元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过38个基点的部分将由借款人承担。 受邀银行利率分四档：承贷4,000万美元及以上的银行获得前端费18 个基点及牵头行头衔；承贷3,000-3,900万美元的银行获得前端费15个基 点；承贷2,000-2,900万美元获得前端费12个基点；承贷1,000-1,900万美 元获得10个基点。承贷金额低于上述水平的银行获参贷行头衔。 贷款将用作运营资本，有延期两年的选择权。 如果贷款提取比例不足50%，有10个基点的承诺费。银行回复截止日 期为11月27日。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)