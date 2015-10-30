国际油市：页岩油公司节支潜力已发掘殆尽

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“假如价格和活动水平维持在低位，我认为通缩压力将会加大，但程度可能不及过去这波，”康菲石油国际的财务长Jeff Sheets周四向路透表示。
美国活跃钻机数已较一年前的近1,600个减少超过一半，因此出租钻机或提供水力压裂的公司为了获得劳务合同，已给出两位数百分比的折扣价。
Anadarko的美国陆地勘探和生产负责人Darrell Hollek周三在被问及成本下降是否可能持续时回答说，该公司仍看到价格在下降，但幅度已“不像今年稍早那么大。”
芝加哥晨星(Morningstar)分析师Mark Hanson表示，价格大幅削减的时期已接近结束。
“我不认为在当前基础上还有大幅下降的空间，”他说，“以棒球做类比，你可能已到了第七或第八局。”(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/张明钧)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。