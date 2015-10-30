国际油市：页岩油公司节支潜力已发掘殆尽

“假如价格和活动水平维持在低位，我认为通缩压力将会加大，但程度可能不及过去这波，”康菲石油国际的财务长Jeff Sheets周四向路透表示。

美国活跃钻机数已较一年前的近1,600个减少超过一半，因此出租钻机或提供水力压裂的公司为了获得劳务合同，已给出两位数百分比的折扣价。

Anadarko的美国陆地勘探和生产负责人Darrell Hollek周三在被问及成本下降是否可能持续时回答说，该公司仍看到价格在下降，但幅度已“不像今年稍早那么大。”

芝加哥晨星(Morningstar)分析师Mark Hanson表示，价格大幅削减的时期已接近结束。