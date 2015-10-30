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货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 15:29 BJT

国际油市：页岩油公司节支潜力已发掘殆尽

“假如价格和活动水平维持在低位，我认为通缩压力将会加大，但程度可能不及过去这波，”康菲石油国际的财务长Jeff Sheets周四向路透表示。

美国活跃钻机数已较一年前的近1,600个减少超过一半，因此出租钻机或提供水力压裂的公司为了获得劳务合同，已给出两位数百分比的折扣价。

Anadarko的美国陆地勘探和生产负责人Darrell Hollek周三在被问及成本下降是否可能持续时回答说，该公司仍看到价格在下降，但幅度已“不像今年稍早那么大。”

芝加哥晨星(Morningstar)分析师Mark Hanson表示，价格大幅削减的时期已接近结束。

“我不认为在当前基础上还有大幅下降的空间，”他说，“以棒球做类比，你可能已到了第七或第八局。”(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦/张明钧)

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