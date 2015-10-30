《全球汇市》美元兑日圆反弹，日本追加预算的报导提振风险偏好

欧元兑美元 持稳于1.0981，隔夜在海外市场涨约0.5%，因欧元区经济景气意外好转，且迹象显示德国通胀增速快于预期。

该数据帮助欧元兑美元从周中触及的两个半月低点1.0896美元反弹，之前美联储展示强硬货币政策立场令美元走强。

澳元兑美元因低接买盘而小升，但在本周稍早因美联储强硬声明及澳洲可能降息而受挫后，目前走势仍不稳。

澳元兑美元 上涨0.3%至0.7097美元，但仍接近此前曾触及的三周低点0.7067。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0979 1.0976 0.03 -9.24 1.2097

美元/日圆 120.90 121.12 -0.18 1.21 119.68

欧元/日圆 132.74 132.94 -0.15 -8.59 144.78

美元/瑞郎 0.9894 0.9893 0.01 -0.46 0.9941

英镑/美元 1.5321 1.5307 0.09 -1.62 1.5573

美元/加元 1.3154 1.3170 -0.12 13.22 1.1618

澳元/美元 0.7104 0.7066 0.54 -13.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6745 0.6690 0.82 -13.49 0.7797

澳元/日圆 85.890 85.580 0.36 -12.12 97.750

新西兰元/日圆 81.550 81.030 0.64 -12.78 93.310

英镑/日圆 185.23 185.40 -0.09 -0.33 186.38

澳元/新西兰元 1.0528 1.0560 -0.30 0.56 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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