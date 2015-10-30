《全球汇市》美元兑日圆反弹，日本追加预算的报导提振风险偏好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 持稳于1.0981，隔夜在海外市场涨约0.5%，因欧元区经济景气意外好转，且迹象显示德国通胀增速快于预期。
该数据帮助欧元兑美元从周中触及的两个半月低点1.0896美元反弹，之前美联储展示强硬货币政策立场令美元走强。
澳元兑美元因低接买盘而小升，但在本周稍早因美联储强硬声明及澳洲可能降息而受挫后，目前走势仍不稳。
澳元兑美元 上涨0.3%至0.7097美元，但仍接近此前曾触及的三周低点0.7067。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0979 1.0976 0.03 -9.24 1.2097
美元/日圆 120.90 121.12 -0.18 1.21 119.68
欧元/日圆 132.74 132.94 -0.15 -8.59 144.78
美元/瑞郎 0.9894 0.9893 0.01 -0.46 0.9941
英镑/美元 1.5321 1.5307 0.09 -1.62 1.5573
美元/加元 1.3154 1.3170 -0.12 13.22 1.1618
澳元/美元 0.7104 0.7066 0.54 -13.03 0.8168
新西兰元/美元 0.6745 0.6690 0.82 -13.49 0.7797
澳元/日圆 85.890 85.580 0.36 -12.12 97.750
新西兰元/日圆 81.550 81.030 0.64 -12.78 93.310
英镑/日圆 185.23 185.40 -0.09 -0.33 186.38
澳元/新西兰元 1.0528 1.0560 -0.30 0.56 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/孙国玉/张涛/汪红英；审校 于春红/张荻/李春喜/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”