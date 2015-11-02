《中国国债发行日程表》--11月2日

以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 280 3年 *2.6503% 续发记账式国债 10/29-11/2 11/4 (今年第22期首次续发) 财政部 *100 三个月 *2.3321% 贴现国债 *11/2 *11/4 财政部 *280 10年 *周三招标 续发记账式国债 *11/5-11/9 *11/11 (今年第23期首次续发) 财政部 *220 1年 *周五招标 记账式国债 *11/9-11/11 *11/13 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/11 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/13 财政部 -- 六个月 -- 贴现国债 11/13 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/18 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/20 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/20 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 11/25 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 11/27 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/2 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/4 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 12/9 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/11 财政部 -- 六个月 -- 贴现国债 12/11 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/16 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/18 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/25 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次