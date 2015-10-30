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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 14:33 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上扬，但美国升息前景造成下行压力

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.96 121.12 +0.13 -1.07 119.66

坡元 1.4010 1.4038 +0.20 -5.35 1.3260

台币 32.503 32.856 +1.09 -2.42 31.718

韩元 1138.63 1142.30 +0.32 -3.45 1099.30

泰铢 35.58 35.59 +0.03 -7.53 32.90

菲律宾披索 46.85 46.90 +0.11 -4.55 44.72

印尼卢比 13640.00 13625.00 -0.11 -9.24 12380.00

印度卢比 65.21 65.29 +0.12 -3.34 63.03

马币 4.3030 4.2985 -0.10 -18.74 3.4965

人民币 6.3284 6.3567 +0.45 -1.97 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/白云/汪红英；审校 于春红/王颖)

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