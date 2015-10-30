日股业绩：夏普第二季营业利润锐减，LCD业务亏损加大寻求合作伙伴的压力

夏普称，7-9月当季的营业利润下降至35亿日圆(2,900万美元)，上年同期为245亿日圆。智能手机面板价格下降以及削减库存进展缓慢拖累了当季利润。

本周稍早该公司曾警告，上半财年料录得营业亏损。该公司还将全年营业利润预估从800亿日圆下调至100亿日圆。

熟知事况的消息人士表示，夏普的主要往来银行要求该公司在数月内为旗下陷入困境的LCD业务找到全数或部分收购的买家，并敦促该公司从其他领域取得更多资本，因为这些往来银行已经两度向其提供规模庞大的纾困。