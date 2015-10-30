日股业绩：夏普第二季营业利润锐减，LCD业务亏损加大寻求合作伙伴的压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月30日 - 日本夏普 周五公布第二季营业利润锐减86%，这加大了公司扭转液晶显示器(LCD)业务亏损局面的压力。
夏普称，7-9月当季的营业利润下降至35亿日圆(2,900万美元)，上年同期为245亿日圆。智能手机面板价格下降以及削减库存进展缓慢拖累了当季利润。
本周稍早该公司曾警告，上半财年料录得营业亏损。该公司还将全年营业利润预估从800亿日圆下调至100亿日圆。
熟知事况的消息人士表示，夏普的主要往来银行要求该公司在数月内为旗下陷入困境的LCD业务找到全数或部分收购的买家，并敦促该公司从其他领域取得更多资本，因为这些往来银行已经两度向其提供规模庞大的纾困。
周五公布的业绩显示，夏普LCD业务7-9月当季亏损127亿日圆。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”