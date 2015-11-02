《中国金融债发行日程表》--11月2日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 1 周二招标 固息增发债 11/6-11/9 40 3 11/6-11/9 40 5 11/4-11/5 30 7 11/4-11/5 100 10 11/4-11/5 (2015年第22、23、20、21和18期增发债) *农发行 70 1 周三招标 固息增发债 11/5-11/6 60 7 70 10 (2015第19期、第12期和第五期增发债) 国开行 40 1 *2.49% 固息金融债 10/28-11/4 40 3 *2.98% 固息金融债 10/28-11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次