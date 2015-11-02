《中国金融债发行日程表》--11月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 1 周二招标 固息增发债 11/6-11/9 40 3 11/6-11/9 40 5 11/4-11/5 30 7 11/4-11/5 100 10 11/4-11/5 (2015年第22、23、20、21和18期增发债) *农发行 70 1 周三招标 固息增发债 11/5-11/6 60 7 70 10 (2015第19期、第12期和第五期增发债) 国开行 40 1 *2.49% 固息金融债 10/28-11/4 40 3 *2.98% 固息金融债 10/28-11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”