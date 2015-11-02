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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 10:52 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月2日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *国开行         30            1        周二招标      固息增发债    11/6-11/9
                 40            3                                    11/6-11/9
                 40            5                                    11/4-11/5
                 30            7                                    11/4-11/5
                100           10                                    11/4-11/5
                    (2015年第22、23、20、21和18期增发债)
 *农发行         70            1        周三招标      固息增发债    11/5-11/6
                 60            7
                 70           10
                    (2015第19期、第12期和第五期增发债)     
  国开行         40            1         *2.49%        固息金融债  10/28-11/4
                 40            3         *2.98%        固息金融债  10/28-11/4
  农发行      200-300         --           --          固息增发债     11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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