台湾债市：美债扬升令短多出场，指标五年券殖利率升至逾一周高位

* 五年指标券殖利率随美债收高 * 台湾第三季GDP表现较预期差，殖利率盘初一度平盘整理 * 下周五年公债殖利率短线区间看0.770-0.820% 路透台北10月30日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周五收升，因美债 殖利率持续走高。受台湾第三季经济成长率不如预期的利多，殖利率盘初一度维持平盘，但 短多出场仍令殖利率升至逾一周高位。 五年公债殖利率前高是10月19日的0.8020%。交易员认为，下周不排除美债短线仍将受 到市场调高美国12月可能升息预期而走高，不过台湾市场短钱充斥，央行12月也还有降息的 可能，料五年券殖利率走高有守。 〞RP利率可能走跌，证券商利差会扩大，但最重要还是看未来利率趋势是不是会走跌， 〞一大型证券商交易员说。 目前各方对央行12月的利率不乏预测降息者，但也有分析师预估央行可能维持利率不变 ，看法并不一致。 不过交易员均称，台湾市场资金泛滥，未能有足够的标的配置资金，这仍会是中期债市 中性偏多的重要支撑。 〞钱是真的很滥，台债(殖利率)就算上也不会多，〞另一位证券商交易员表示。 台湾第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。主计总处表示，经济 是〞外冷、内降温。〞 **热券冷，冷券热** 至于10年券104/12R 公债，目前发行前交易市况仍冷清。交易员表示，由 于10年券殖利率目前在1.2%以下，仍低于一年期的定存利率1.3%的水位，不少银行对此利率 并不满意，因此转往冷券市场买入12-13年、殖利率约在1.3-1.4%的公债。 〞变成冷券成交热络，指标券却很冷清，〞一大型银行业交易员表示。 他们也说，由于第三季央行意外降息半码，带动殖利率向下，这令多数交易商早已赚饱 ，因此近期在买卖断市场的动作显得意兴阑珊，预料到年底为止，台债市场都可能维持这样 交易清淡的情况。 此外，10年增额券104/12R将在11月10日标售，但目前为止大型银行对此期券的看法保 守，交易员认为，除非市场对台湾央行12月会降息的预期升温，否则本次增额发行的利率恐 怕不易低于首次标售的1.168%。 交易员表示，下周五美国将公布非农就业指数，市场将以此做为美国联邦储备理事会12 月是否升息的重要参考。 交易员预估，下周的五年公债104/13期殖利率区间在0.7700-0.8200%；10年公债104/12 R期则在1.1700-1.2200%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +1.31 0.7870% 0.7730-0.7922% 50.50 本周国际重要经济数据和事件有： 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 11月2日(一)：美国金融稳定监管委员会(FSOC)会议；欧洲央行单一处理委员会主席Elk e Koenig和欧洲央行执委劳滕施莱格发表言论；日经10月制造业采购经理人指数PMI公布。 11月3日(二)： 英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。 11月4日(三)：美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面 的行动和计划作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主 席费舍尔发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所发表演讲；英国央行召开货币政 策委员会(MPC)会议；欧洲央行管理委员会会议；欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一银行业会议 上发表讲话；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tat ra Summit)中发言。 11月5日(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底 ；费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动致辞；美国芝加 哥联邦储备银行总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总 裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行发表季度通 胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预 期。 11月6日(五)：美国非农就业数据；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基 金组织会议前夕的“经济论坛。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.2000 5 104/13 0.7870 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.4600 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)