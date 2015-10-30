台湾股市：连四跌但收盘脱离日低，GDP利空已被消化

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月30日 - 台湾股市周五收低，连续第四日下跌。分析师指出，主要受亚洲股市仍普遍走弱，以及第三季国内生产总值(GDP)概估创六年低位的打压，不过短线跌幅已深也吸引买盘进场，使得指数终场脱离日低。
台湾加权股价指数 收跌0.20%，报8,554.31点；今日成交初值 为863.71亿台币，上交易日修正后为860.80亿。
〞GDP的利空已反应完毕，股市仍由资金行情带动。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
他表示，台股短期经历修正后，一方面外资仍在期货偏多操作，且接近年底通常内资也会进场，搭配台湾经济最坏时间已过，明年第一、二季GDP将因基期偏低转为正成长，因此逢低有吸引一些买盘进场承接。
不过薛舜日也指出，大盘指数自7,200点低位反弹已来到满足点，随着月线在未来一周转向趋平，短线台股料将维持在8,500点上下小幅震荡，大涨大跌的机率都不高。
台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。主计总处表示，经济是〞外冷、内降温。〞
亚洲股市周五下跌，本周料将录得跌幅，全球经济增长下滑已经令投资者忧心，他们还担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能升息。
本地时间14:19，MSCI亚太明晟指数 涨0.09%，韩股 收跌0.23%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”