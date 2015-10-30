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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 14:45 BJT

日本股市：日经指数升至两个月高位，受有关追加预算的报导鼓舞

日经指数 收高0.8%报19,083.10点，创8月28日以来最高收位。

本周该指数累计涨1.4%；月线升9.7%，创两年来最大月度升幅。

周五走势震荡，早盘时日经指数下跌，午后早段扩大跌势，短线投资者对日本央行在午餐时间公布的货币政策决定作出反应。

日本央行周五决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

分析师称，日本央行可能想观望美联储12月的利率决定。

分析师称，目前日本投资者可能将根据企业业绩相关新闻进行交易。

东证股价指数 涨0.7%，报1,558.20点；JPX-日经400指数 升0.8%报14,000.71点。(完)

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