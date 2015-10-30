日本股市：日经指数升至两个月高位，受有关追加预算的报导鼓舞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日经指数 收高0.8%报19,083.10点，创8月28日以来最高收位。
本周该指数累计涨1.4%；月线升9.7%，创两年来最大月度升幅。
周五走势震荡，早盘时日经指数下跌，午后早段扩大跌势，短线投资者对日本央行在午餐时间公布的货币政策决定作出反应。
日本央行周五决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。
分析师称，日本央行可能想观望美联储12月的利率决定。
分析师称，目前日本投资者可能将根据企业业绩相关新闻进行交易。
东证股价指数 涨0.7%，报1,558.20点；JPX-日经400指数 升0.8%报14,000.71点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”