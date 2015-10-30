《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月26日-30日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周上涨0.51%，创两个月来最大单周涨幅，中间价当周累计亦微升0.05%。上周中国央行宣布双降并完成利率市场化，市场解读认为中国经济依然面临较大下行压力，离岸CNH汇价稳步下探，但在岸人民币受央行持续维稳影响为波动明显不及离岸市场，两地价差也逐渐扩大至450点子左右；但周四开始疑似央行持续干预离岸市场，两地价差快速收窄，周五在岸市场亦受离岸带动而大幅上涨，收盘更是创下8.11以来最高水平。

但是否是央行有意扭转人民币贬值预期，还是只是为了消弭两地价差为人民币入SDR（特别提款权）加分，还有待观察，但至少人民币并不具备持续升值的基本面基础。

公开市场操作: --中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

他们并认为，降息降准落地后，稳增长的发力效果、年内经济基本面实际改善情况将成市场关注焦点。此外，美联储首度明确将12月升息提上日程略超预期，增加了外部不确定因素，但对国内货币政策的制约不大。

债市: --受中国央行“双降”影响，中国银行间债市当周现券收益率在上半周大幅下行，随后在国债期货冲高回落的拖累下，下半周现券受压且波动加大。不过交易员认为鉴于基本面和资金面情况，收益率短期仍有望震荡下行。

票据: -- 中国票据市场本周转贴利率大幅下行。继上周五央行“双降”之后，票据价格连日快速下跌，一年期电票最新成交于3.2%-3.3%，已创下年内新低。交易员称，“双降”后银行体系资金充裕，加之月末不少机构加大票据配置补充资产规模，在强劲买盘推动下，转贴利率均快速破位下行。不过随着资金价格企稳，票据价格料逐步转为震荡。

股市: --当周沪综指 累计下跌0.88%。受中国降息和降准消息的影响，周初大盘保持温和上涨，但场内分歧加大，观望情绪转浓，导致之后大盘震荡调整，消化获利盘，周五沪综指收报3,382.56点。

期市： --上海期交所沪金当周大幅走低，主要因美联储鹰派的政策声明。上期所沪金主力合约 周五收报234.85元。目前黄金技术形态已经恶化，分析师表示，美联储在12月一旦升息，金价还将会下跌，不过短期金价在1,155美元/盎司的水平存有支撑。