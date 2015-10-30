欧股业绩：空中客车第三季核心获利增长12%，宣布将提高飞机产量

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎10月30日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周五公布，第三季不计一次性项目的营业利润增长12%，达到9.21亿欧元。集团还确认将从2019年开始把A320客机的产量提高至每月60架。
空客称第三季营收增长6%至140.72亿欧元，同时确认了年度目标，并宣布了在2016年中以前回购10亿欧元股票的新计划。
根据路透调查，分析师此前平均预期空客第三季不计一次性项目的营业利润为7.68亿欧元，营收料为138.67亿欧元。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。