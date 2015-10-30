欧股业绩：空中客车第三季核心获利增长12%，宣布将提高飞机产量

路透巴黎10月30日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周五公布，第三季不计一次性项目的营业利润增长12%，达到9.21亿欧元。集团还确认将从2019年开始把A320客机的产量提高至每月60架。

空客称第三季营收增长6%至140.72亿欧元，同时确认了年度目标，并宣布了在2016年中以前回购10亿欧元股票的新计划。