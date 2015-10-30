《汇市简讯》日圆走势震荡，日本央行维持货币政策稳定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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*美元兑日圆跌0.12%，盘中低点在120.29日圆，高点在121.50日圆；澳元兑美元涨0.44%，新西兰元兑美元涨0.76%
*美元兑人民币跌0.54%，美元兑离岸人民币跌0.35%，10年期美国公债收益率(殖利率)报2.1583%，西德克萨斯中质油跌0.63%
*日经指数涨0.78%，沪综指涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.04%， E-迷你标普500指数期货涨0.36%
*日本央行维持政策不变，即便海外有不利因素且通胀停滞
*据日本经济新闻报导，日本政府考虑编制规模超过250亿美元的追加预算(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”