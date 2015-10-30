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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》日圆走势震荡，日本央行维持货币政策稳定

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*美元兑日圆跌0.12%，盘中低点在120.29日圆，高点在121.50日圆；澳元兑美元涨0.44%，新西兰元兑美元涨0.76%

*美元兑人民币跌0.54%，美元兑离岸人民币跌0.35%，10年期美国公债收益率(殖利率)报2.1583%，西德克萨斯中质油跌0.63%

*日经指数涨0.78%，沪综指涨0.28%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.04%， E-迷你标普500指数期货涨0.36%

*日本央行维持政策不变，即便海外有不利因素且通胀停滞

*据日本经济新闻报导，日本政府考虑编制规模超过250亿美元的追加预算(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张荻)

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