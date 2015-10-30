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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 14:59 BJT

香港已公布经济指标--2015/10/30

时间             经济指标                按年%         前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                             %
 2015年8月     零售销售值                     -5.4              -2.9              +3.5
 2015年8月     零售销售量                     -0.2              +1.8              +2.8
 2015年9月     综合消费物价指数(CPI)          +2.0              +2.4              +6.6
 2015年9月     甲类消费物价指数(CPI A)        +2.1              +3.0              +12.3
 2015年第二季  本地生产总值(GDP)              +2.8              +2.4              +2.0
  -----------------------------------------------------------------------------------
                                          15年7-9月%          15年6-8月%        14年7-9月%
               失业率                         3.3                 3.3               3.3
  -----------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位）      当月               前月             上年同期
 2015年9月     贸易赤字／盈余               -36.38            -25.07              -50.37
                                                                             
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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