全球金市：金价在三周低点附近徘徊，受美国加息前景影响

金价本周下跌1.3%，为9月11日止当周以来最大跌幅。

“金价目前技术面偏空，下道关键支撑位于1,120-22美元左右，这是7月中旬展开的中期上升趋势线位置，”MKS Group交易员James Gardiner表示。

美联储周三出人意料地直接论及下次会议可能进行近10年来首次升息之后，金价持续面临压力。

美联储表示，是否于下次会议升息将取决于就业及通胀方面的进展，舍去了全球发展影响美国经济活动的辞令。

金价本月稍早上涨，因预期全球经济疲软可能促使美联储延后升息至明年。周三美联储的强硬说法引发黄金抛盘。

美元上涨亦打击金价。美元周三在美联储发表声明后升至两个半月高点，不过之后回吐了部分涨幅。

“美国收紧货币政策的现实仍将带动美元走强，美债收益率将走高，而在此背景下，我们仍预期金价和银价将明显下滑，”法国兴业银行的分析师在一份报告中表示。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1148.5 2.99 0.26

现货银 15.64 0.08 0.51

现货铂金 993 3.5 0.35

现货钯金 674.5 6.5 0.97

COMEX期金 1148.8 1.5 0.13

COMEX期银 15.63 0.08 0.51 (完)

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