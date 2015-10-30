香港数据：9月底止外汇基金总资产增至32,935亿港元--金管局

路透香港10月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2015年9月底止外汇基金总资产为32,935亿港元，较8月底增加544亿港元。

其中外币资产增加593亿港元，港元资产则减少49亿港元。

外币资产增加，主要是因为在货币发行局制度下购买美元。港元资产减少，主要是因为月内香港股票投资的市值下跌。

自9月1日起金管局多次向市场释出港元以平抑港元汇价。货币发行局帐目显示，9月底的货币基础为14,832亿港元，较8月底增加601亿港元或4.2%；货币基础增加，主要是由于银行体系结余增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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