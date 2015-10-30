表格：外资在韩国股市买超420亿韩元，结束连续三日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月30日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超420亿韩元，在连续三日卖超后转为买超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月30日 42.0 -129.6 78.4
^10月29日 -25.1 -49.5 73.1
10月28日 -220.0 172.2 17.7
10月27日 -10.1 -18.2 27.7
10月26日 159.9 1.0 -162.0
10月23日 115.6 162.6 -281.3
10月22日 -286.6 25.2 236.8
10月21日 -3.3 45.5 -78.0
10月20日 38.1 78.2 -131.2
10月19日 63.0 -26.6 -44.2
10月16日 375.8 124.1 84.9
10月15日 40.5 232.3 -291.2
10月14日 -111.3 38.8 53.6
10月13日 106.5 -90.1 -33.1
10月12日 133.1 85.9 -267.2
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本月以来 789.2 1,025.0 -1,628.2
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今年以来 1,666.7 -3,821.7 1,719.2
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注：^ 10月29日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”