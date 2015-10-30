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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超420亿韩元，结束连续三日卖超

路透首尔10月30日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超420亿韩元，在连续三日卖超后转为买超。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月30日 42.0 -129.6 78.4

^10月29日 -25.1 -49.5 73.1

10月28日 -220.0 172.2 17.7

10月27日 -10.1 -18.2 27.7

10月26日 159.9 1.0 -162.0

10月23日 115.6 162.6 -281.3

10月22日 -286.6 25.2 236.8

10月21日 -3.3 45.5 -78.0

10月20日 38.1 78.2 -131.2

10月19日 63.0 -26.6 -44.2

10月16日 375.8 124.1 84.9

10月15日 40.5 232.3 -291.2

10月14日 -111.3 38.8 53.6

10月13日 106.5 -90.1 -33.1

10月12日 133.1 85.9 -267.2

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本月以来 789.2 1,025.0 -1,628.2

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今年以来 1,666.7 -3,821.7 1,719.2

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注：^ 10月29日为修正后数据。(完)

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