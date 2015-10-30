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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面：200小时移动均线将抑制汇价反弹

0734 GMT

* 位于1.5360/1.5364的10日移动均线/200小时移动均线将抑制英镑/美元上档

* 汇价脱离高位，但分时图显示反弹动作有更大空间

* 因位于1.5107的双底型态(9月30日/10月1日)，仍有做空的空间

* 停止单挂单价位下降，符合日线图云区顶部下降至1.5478的情况

* 技术图1）link.reuters.com/vux85w

* 技术图2）link.reuters.com/xux85w

(完)

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