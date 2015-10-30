《汇市简讯》英镑/美元技术面：200小时移动均线将抑制汇价反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0734 GMT
* 位于1.5360/1.5364的10日移动均线/200小时移动均线将抑制英镑/美元上档
* 汇价脱离高位，但分时图显示反弹动作有更大空间
* 因位于1.5107的双底型态(9月30日/10月1日)，仍有做空的空间
* 停止单挂单价位下降，符合日线图云区顶部下降至1.5478的情况
* 技术图1）link.reuters.com/vux85w
* 技术图2）link.reuters.com/xux85w
(完)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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