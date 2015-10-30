金属期市：伦铜本月料持平，市场关注中国因素

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0730 GMT，LME三个月期铜 在月末平仓中涨0.4%至每吨5,150.50美元；上日曾跌1.4%，触及三周低点5,120美元。
金属已遭遇美元涨势的阻力，市场对美国12月份可能加息的预期升温。
“美元上涨将会推动亚洲增长放缓以及大宗商品疲软，”某驻亚洲的交易员如是说，并预计基本金属价格下周或下跌。
沪铜 跌0.5%至每吨38,850元(6,145美元)，沪锌 和沪镍 跌幅均超2%。
由于中国不锈钢厂家于给料中使用更多的镍，相关进口增加。
LME和上海期交所铝价或进一步下跌，因中国铝生产商迟迟不愿减产。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/孙国玉；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”