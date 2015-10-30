金属期市：伦铜本月料持平，市场关注中国因素

0730 GMT，LME三个月期铜 在月末平仓中涨0.4%至每吨5,150.50美元；上日曾跌1.4%，触及三周低点5,120美元。

金属已遭遇美元涨势的阻力，市场对美国12月份可能加息的预期升温。

“美元上涨将会推动亚洲增长放缓以及大宗商品疲软，”某驻亚洲的交易员如是说，并预计基本金属价格下周或下跌。

沪铜 跌0.5%至每吨38,850元(6,145美元)，沪锌 和沪镍 跌幅均超2%。

由于中国不锈钢厂家于给料中使用更多的镍，相关进口增加。

LME和上海期交所铝价或进一步下跌，因中国铝生产商迟迟不愿减产。(完)

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