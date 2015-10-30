《汇市简讯》值得注意的几个欧元/美元价位

0743 GMT

* 追高欧元/美元的人关注200日移动均线切入位1.1016(高点在1.1017)

* 100小时移动均线切入位1.1012，10月份期间1.1495至1.0896跌势的23.6%回档位1.1037

* 200小时移动均线切入位1.1121对做空欧元的日间交易员而言可能很关键

* 欧洲央行表示要调降存款利率以来触及的高位1.1140。10月22日欧洲央行政策决议出炉后触及的低点1.1100

* 下档方面，1.0800预计存在很强支撑

* 企业和主权买家的购买规模预计会在1.08-1.09价位之间增加

(完)

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