国际油市：油价下跌，因美国GDP急剧放缓加剧供应过剩担忧

0739 GMT，美国原油 跌0.45美元至每桶45.89美元，本周有望录得2.4%的涨幅。

布兰特原油期货 跌0.32美元至每桶48.48美元，本周料将上涨1%。

美国经济成长以及房屋销售数据疲软，抑制了市场对本周稍早库存报告的正面反应。

美国能源资料协会(EIA)报告显示，美国上周原油库存增加340万桶，增幅低于美国石油协会(API)周二所公布的410万桶。此报告推动油价大幅上扬，美国原油期货一度涨近3美元。

随着周末来临，油市交投或变清淡，下周将公布备受关注的中国采购经理人指数(PMI)数据。

“目前中国需求是能源市场的关键因素，鉴于周一将公布制造业PMI数据，我认为没人会太分心，”CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy称。(完)

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