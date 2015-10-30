欧元债市：欧债收益率下跌，美联储意外亮出鹰派立场后债券价格反弹

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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上述“五年、五年远期”损益平衡通胀率尽管近几周上升，但依然低于欧洲央行略低于2%的通胀率目标。“五年、五年远期”损益平衡通胀率近期之所以上升是因为有关欧洲央行可能降息、并且12月可能拿出进一步购债计划的预期升温。
欧元区通胀率数据将于周五1000GMT发布。
德国10年期公债收益率 下降1个基点至0.53%，周四上升9个基点，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)为12月可能进行近十年来的首次加息敞开了大门。
“欧洲央行的温和态度对投资者来说依然是一种威胁，”法国兴业银行债券策略师在报告中称。
多数其他欧元区国家的公债收益率下降1-2个基点不等，周四曾大幅上升。
葡萄牙10年期公债收益率 下降2个基点至2.50%，因该国支持紧缩政策的政府周五宣誓就职。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 白云/孙国玉；审校 李春喜/张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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