台湾汇市：台币午后逆转小幅收升，因人民币强涨带动

* 午后人民币大升带动台币扭转贬值走势 * 下周观察重点在人民币与外资动向 * 下周实质交易区间暂看32.350-32.600 路透台北10月30日 - 台币兑美元 周五小幅收升，扭转早盘的贬值走势。交易员指出，早盘台币 反映第三季GDP不如预期的利空走贬，但午后人民币强势升值，外资也转为汇入，使得台币由贬转升，盘中震 荡幅度逾4角。 交易员表示，中国央行持续两天在离岸市场干预人民币，使得CNH在空方争抢回补下大幅飙升，并带动下 午韩元、台币跟随走扬。外资今日操作也是两样情，早上急于买美元一度将台币带向32.600，进口商也惊恐跟 进，但下午却反向抛汇。海外NDF一个月美元/台币换汇点也自溢价转为小幅折价。 〞今天就看人民币表演啊，外资又进又出，看不懂。〞一位公股银行交易主管说。 他表示，人民币走势强劲与空方回补有关，但以中国基本面条件观察，离岸人民币兑美元 将难以 升至6.20价位，否则台币也将会进一步升向32.200。 另一位在香港的台资银行交易主管则预估，停损盘出清后，人民币走势料将回稳，下周区间看6.310-6.35 0。 对于下周台币走势，交易员认为，除观察人民币走势外，外资动向依旧是关键。 一外商银行交易主管称，外资在本周后半一反持续买超台股的步调，已连续四个交易日卖超，并让台股指 数 回测月线关卡，此与其在亚洲股市操作的策略并无不同，核心原因即在于担忧美国联邦储备理事会( 美联储/FED)今年可能升息。 他认为，在下周五美国非农数据公布前，外资可能暂时不会改变降低在新兴市场持有风险资产的态度，因 此台币料将偏向贬值，此也与央行欲缓贬台币的心态一致。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价。指标一 个月美元/台币远汇 尾盘报32.420/32.460，上日收在32.550。 今日台币实质交易区间在32.452-32.581；上日交易区间在32.510-32.555。交易员预估，下周台币实质交 易区间暂看在32.350-32.600。 多数亚洲新兴货币周五走高，并且可能录得月度涨幅；但由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将12月升 息提上日程，新兴亚币未来几个月料面临新的下行压力。 韩元兑美元 在本地市 场收报1,140.1韩元，较周四尾盘1,142.3升值0.2%。 台湾股市周五收低，连续第四日下跌。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超3.14亿台币 ，连四个交易日卖超共计73.99亿台币，总计10月共买超664.01亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/30(五)：美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区 10月HICP初值和9月失业率；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会 主办活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 11/2(一)：华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议。法兰克福--ILF与德国恒乐律师事务所会议；日经1 0月制造业采购经理人指数PMI公布。 11/3(二)：英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。 11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话； 美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行 召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会 议；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。 11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费城联邦储备银行总 裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话； 英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员 国的经济预期。 11/6(五)：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货 币基金组织经济论坛。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.802 32.856 32.436-32.856 32.856 7.83 8.40 司 元太外汇经纪公 32.800 32.855 32.435-32.855 32.855 3.19 4.79 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.035/0.055 美元/台币六个月期 -0.020/0.000 0.020/0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)