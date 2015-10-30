《路透晚报》--10月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：十三五保持中高速增长，必须把发展基点放在创新上--五中全会

备受关注的中国中共五中全会今日闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。会议并决定全面放开二孩政策。 要点摘录

--《综述》中国全面放开两孩政策，努力抓住修复人口结构最后“窗口期”

劳动年龄人口数量逐年下降、社会养老压力日益增大，促使人口红利逐渐消失的中国决定抓住修复人口结构的最后“窗口期”，全面放开二胎政策。但二胎全面放开，并不意味着生育率就会有明显提升。

--中国社会：全面两孩后2050年劳动人口将增三千万，有利稳增长--卫计委

中国决定全面放开二胎生育政策。国家卫生计生委副主任王培安周五表示，现阶段全国符合全面两孩政策条件的夫妇约有9,000万对。长期看，到2050年15-59岁劳动年龄人口将增加3,000万左右，有利于稳定经济增长预期。

--台湾数据：第三季经济衰退1.01%创六年低位，外需冷内需也降温

台湾主计总处周五公布，第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。主计总处表示，经济是〞外冷、内降温。〞

--中美关系：中国海军称如美海军继续在南海挑衅，可能导致擦枪走火

中国海军司令员吴胜利周四晚与美国海军作战部长约翰·理查德森视频通话时表示，美海军舰艇擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域的行为，极具危险性、挑衅性，如美方一意孤行，可能导致双方海空一线兵力擦枪走火。

--中国电力：陆上风电及光伏发电上网标杆电价拟明年起逐年下降--消息

消息人士周五透露，中国国家发展改革委拟明年起逐步降低陆上风电、光伏发电上网标杆电价，明年光伏电站标杆上网电价下调幅度0.03-0.05元人民币/千瓦时不等，此后在2017-2020年逐年递减，每年递减幅度为0.03元/千瓦时。

--中国人事：任命陈雨露为中国央行副行长，方星海为证监会副主席--国务院

中国国务院周五表示，任命陈雨露为中国人民银行副行长，同时免去其中国人民大学校长职务。

【金融】

--中国金融：上海自贸区将拓宽跨境资金参与金融市场渠道，QDII2仍待细则

中国上海自贸区金融创新开放再迈出实质性一步，央行周五发布相关试点方案称，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑换，进一步扩大跨境人民币使用，并支持建设国际金融资产交易平台和国际能源交易中心等面向国际的金融市场。

--中国央行：允许境内银行为境外中央银行类机构开立专用存款账户

中国央行周五发布通知，允许境内银行业金融机构为境外中央银行类机构在开立专用存款账户，用于办理其与中国央行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金管理以及依法开展其他业务等相关资金往来。

--中港证券：香港证监会冀年底前公布首批中港基金互认认可名单

香港证监会周五表示，希望今年底前公布首批中港基金互认认可名单，并预期两地证监会将同步公布首批名单。证监会投资产品部执行董事梁凤仪，出席香港投资基金公会年会时作以上表示。

--中国保险：三季度保险业权益投资环比下降，启动商业车险改革第二批试点

中国保监会周五公布，三季度保险业资金运用余额中权益类投资占比为13.22%，较二季度下降1.62个百分点，固定收益类投资则延续下降趋势。同时，决定在天津等12个地区启动商业车险改革第二批试点工作。

--中国个股：兴业银行力争证券保险牌照，将计划资产托管子公司运作

中国股份制商业银行--兴业银行周四指出，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。

--香港数据：9月底止外汇基金总资产增至32,935亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2015年9月底止外汇基金总资产为32,935亿港元，较8月底增加544亿港元。

--香港数据：9月M-3货币供应按年增加10.1%--金管局

香港金融管理局（HKMA）周五公布2015年9月份货币供应数据，其中M-3按年增加10.1%。

【固定收益】

--中国票据市场：转贴利率跌至年内低位，因央行双降及月末配置需求推动

中国票据市场本周转贴利率大幅下行。继上周五央行“双降”之后，票据价格连日快速下跌，一年期电票最新成交于3.2%-3.3%，已创下年内新低。交易员称，“双降”后银行体系资金充裕，加之月末不少机构加大票据配置补充资产规模，在强劲买盘推动下，转贴利率均快速破位下行。不过随着资金价格企稳，票据价格料逐步转为震荡。

--《中国债市每日综述》现券追随国债期货震荡盘整，但整体向暖趋势不改

中国银行间债市现券收益率周五追随国债期货整体呈震荡走势，长端波动更为明显，但目前基本持平上日尾盘。交易员表示，交易盘获利回吐叠加配置盘的买入加大了收益率的波动，不过鉴于基本面和资金面情况，收益率短期仍有望震荡下行。

【外汇】

--《热点问答》10个问题看懂人民币与特别提款权

国际货币基金组织(IMF)11月初将对人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子做出最终决定，人民币能否如愿顺利加入，中国各方可谓引颈期待。而自8月初IMF初评后，中国在资本项目、人民币利率、汇率市场化方面都推出了大量改革措施，态度诚恳。

--中国汇市：人民币收涨近400点创811来新高，离岸亦大涨与在岸价格续倒挂

人民币兑美元即期 周五收盘大涨392点子，创8.11以来最高收盘点位，也是8.11以来最大单日涨幅。离岸CNH 则连两日大涨，成为在岸人民币上涨的主要推动因素。

--CNH动态：离岸人民币午后扩大涨幅，创8.11汇改以来新高

离岸人民币兑美元 周五午后继续扩大涨幅，盘中一度触及6.3152的8.11汇改以来的新高。交易人士揣测，中国央行继续在市场上影响汇率，另有部分部位止损，空头回补加剧CNH升势。

--中国外汇：9月服务贸易逆差227亿美元，1-9月逆差1,582亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周五公布，9月中国国际收支口径服务贸易逆差227亿美元，1-9月逆差1,582亿美元。

--中国外汇：9月外汇市场总成交环比降逾两成，远期成交骤降

中国国家外管局周五公布，今年9月中国外汇市场总计成交额较8月下降24.6%，其中远期成交降幅更达到近八成。市场人士认为，8.11“新汇改”后市场渐趋冷静，另外监管层采取的一系列强化监管措施亦起到一定作用。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比反弹至68.1%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自纪录低点反弹，美国加息节奏延后以及中国再度降息降准，使得股市的流动性进一步宽松，基金经理的投资热情略有改善。

--《焦点》国际铁矿商试水中国指数定价，但“中国价格”依旧路漫漫

澳洲矿业巨擘必和必拓首次采用中国Mysteel铁矿石指数定价，首单仅成交几船矿石，明显具有试探市场性质；但已折射出大宗商品市场正在向买方市场转换过程中，矿石定价权重也在向最大消费国中国倾斜，这不免给矿石的“中国价格”以更多想象空间。

--中国股市：沪综指小幅收跌，10月累计涨逾一成终结连四月跌势

中国股市沪综指周五小幅收跌，10月则累计涨逾一成，终结连四月跌势。分析师指出，今日盘中“十三五”概念股和券商板块表现抢眼，而量能近日持续萎缩预示当前筹码相对稳固，为指数后续冲关打下一定基础，料后市仍将维持震荡向上格局。

--中国证券：前三季券商净利1,925亿元，第三季盈利水平下滑--证券业协会

中国证券业协会统计数据显示，今年前三季度证券公司累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利；其中三季度净利为392.69亿元，较上半年单季盈利水平有明显下滑。

--《HOME专栏》中国钢铁巨人转身艰难，但事不宜迟

对英国以外的读者来说，可能对这种观点感到意外，这并不奇怪，因为许多读者认为英国钢厂在沿袭煤矿和造船等传统工业的老路。

--中国经济：调整猪价波动的调控预案，合理猪粮比在5.5-5.8--发改委

中国国家发展改革委公告称，为完善生猪市场价格调控机制，缓解生猪市场价格周期性波动，对2012年调控预案进行修订，将合理猪粮比的水平下调至5.5—5.8之间。

--中国证券：证监会修订投保基金管理办法，基金可向央行申请再贷款

中国证监会周五就修订证券投资者保护基金管理办法向社会征求意见。证监会新闻发言人邓舸周五表示，修订内容包括投保基金在一定条件下可向央行申请再贷款。

--中国证券：深交所拟推创业板专门层次，并试行小额快速换股并购制--报载

中国证券时报周五引述深圳证券交易所称，将推动设立创业板专门层次，以满足尚未盈利、及已实现盈利但尚未补亏的互联网和科技创新企业上市融资需求；同时研究推动在创业板试行小额快速换股并购制度，以及丰富并购重组支付工具等。

--中欧贸易：中国将与空中客车签署协议，购买100架直升机