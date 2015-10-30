新闻稿：随着中国经济放缓，大型企业面临的财务风险加剧--标普

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香港，2015年10月29日—随着中国经济增长放缓以及财务风险加剧导致借款人对放贷日益谨慎，审慎的财务管理对中国企业的重要性日益提高，标准普尔评级服务在今日发布的题为《中国大型企业仍然处于困境之中》的报告中如是表示。该报告根据企业的收入、债券发行规模和市值列出中国200大企业并对其进行调查。该报告还评估了19个主要行业的行业风险。

标准普尔信用分析师曾永兴表示：“中国企业的财务风险仍然较高。很多企业的债务负担沉重，并将很容易受到经济增长显着放缓或信贷状况变化的冲击。”

但财务风险的恶化的趋势至少在2015年显示出放缓。此外，尽管多个引人关注的违约事件已经动摇了市场长久以来存在的国有企业不会违约的观点，但企业债券违约仍然是个别现象。

标准普尔信用分析师李国宜表示：“如果违约事件实质性增加，企业就会开始大量地减少资本支出和投资，从而从国家层面上投资可能会进一步压低（中国经济增长动力之一）。这种行为会降低对大宗商品和资本品的需求，从而将对依赖中国投资实现经济发展的国家造成冲击。”

我们预计，未来12-18个月内，更为审慎的资本支出，利润率的降低和疲弱的企业信心将使很多行业的需求依旧不佳。今明两年最易受到艰难状况冲击的行业是资本品以及金属和采矿业。

房地产市场近期的回调以及房屋新开工建设规模和土地收购的大幅下降将对相关行业（如钢铁和建筑材料业）产生显而易见的负面影响。

标准普尔在压力情景中预计，投资下降将导致2016和2017年中国国内生产总值（GDP）年增长率将降至5.3%和5.1%。

曾永兴表示：“尽管我们的基准情景并未预计中国经济增长将显着放缓，但如果出现这种局面，就可能导致多个行业出现多个子级的评级下调。这些行业包括建筑材料、金属和采矿业、房地产开发以及交通运输行业。”

中国重工业企业债务负担较大，财务指标将继续弱于全球竞争对手。因此，尽管财务风险的恶化程度可能不大，但中国企业信用状况的下行风险仍然不小。