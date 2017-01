新闻稿：中国全面放开二胎政策不会推动消费品行业显着增长--标普

(注:中文版本系由标准普尔提供,根据英文版本翻译,若与原英文版本有任何分歧,概以英文版本为准。) 香港,2015年10月30日—中国全面放开二胎政策不会在未来1-2年内提升消费品公司销售。但是,标准普尔评级服务预计,新生儿数量仅会从未来2-3年才开始增加。这种增长会提振相关的消费品和服务(如幼儿配方奶、食品和服装、儿童护理、玩具和教育)销售。 2015年10月29日,中国政府宣布,将结束实施长达35年的“一胎”政策。所有已婚夫妇可以生育第二个子女,但具体实施要由省级政府确定。这一变化应增加新生儿数量,并有助于中国出生率从目前的每年每千人1.4个有所上升。政府的此项决定可能在城市产生影响,因为实际上在农村地区如果夫妇首胎为女儿的话获准可以生育第二个子女。 标准普尔信用分析师邱欣莹表示:“我们仍然怀疑中国的新政策能否推动消费品行业显着增长。与人口变化相比,未来3-5年内,其它因素(如收入增长或城镇化)对消费者支出的影响可能更大。” 我们认为,由于中国生活成本较高且还在不断上升(特别是一二线城市的房价),年轻已婚服务生育第二个子女的动力有限。中国不完善的劳动法、企业政策和补贴甚至令部分女性出于职业风险考虑不愿生育。压力上升和结婚年龄推迟也起到推波助澜的作用。 在我们评级的中国消费品公司中,我们认为,蒙牛乳业(集团)股份有限公司(蒙牛乳业,A-/稳定/--;cnAA/--)最早受益。该公司在收购雅士利国际集团有限公司(雅士利,中国国内最大的婴幼儿配方奶制造商之一)后能够扩大其婴幼儿配方奶业务、与达能集团(A-/负面/A-2,蒙牛乳业的战略股东)加强合作以及受益于对多美滋中国(达能在中国的国内婴幼儿配方奶品牌)的收购。上述因素会进一步支持蒙牛乳业的市场地位和支持其发展和盈利能力。尽管如此,我们认为,国际品牌将继续维持领先的市场地位并仍然是中国消费者的首选。 我们预计,光明食品(集团)有限公司(光明食品,BBB-/稳定/--;cnA-/--)的奶制品业务和该公司在新西兰的奶粉制造子公司Synlait Milk Ltd 收入将上升。 康师傅控股有限公司(康师傅,BBB+/稳定/--;cnA+/--)在婴幼儿或儿童餐饮方面产品不多。但是,我们预计该公司将与合作伙伴Wakodo Co. Ltd 共同发展配方奶业务。 但是,我们认为,由于婴幼儿配方奶业务对光明食品和康师傅息税及折旧摊销前利润的贡献较小,因此这一影响有限。 我们认为,由于家庭可承受能力以及父母受教育水平上升,因此未来5-10年内高端教育提供商Nord Anglia Education Inc. (B+/负面/--;cnBB-/--)会从城市儿童数量增加中受益。Nord Anglia在中国开设7家学校,约占其总收入的四分之一。 (完)