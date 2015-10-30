英国金融：央行称如无理由，压力测试不再成提高资本要求的借口

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月30日 - 英国央行一官员周五称，如无理由，今年英国银行业压力测试不会再成为监管机构提高资本要求的借口。
英国央行金融稳定策略执行理事兼金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)称，英国央行十分注意如何设定资本要求才能产生实际的经济效果。
“我们不能简单地随着时间来提高或降低压力情景的严重程度，这是我们的责任，”布雷热在伦敦经济学院的银行压力测试会议上表示。
“作为决策者，我们有责任确保资本要求仅因风险状况的改变而变化，”布雷热称。
布雷热是过去两周中第三位积极安抚银行的英国央行高官，他们试图让这些银行相信自己已持有足够的资本。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。