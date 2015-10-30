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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 17:30 BJT

英国金融：央行称如无理由，压力测试不再成提高资本要求的借口

路透伦敦10月30日 - 英国央行一官员周五称，如无理由，今年英国银行业压力测试不会再成为监管机构提高资本要求的借口。

英国央行金融稳定策略执行理事兼金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)称，英国央行十分注意如何设定资本要求才能产生实际的经济效果。

“我们不能简单地随着时间来提高或降低压力情景的严重程度，这是我们的责任，”布雷热在伦敦经济学院的银行压力测试会议上表示。

“作为决策者，我们有责任确保资本要求仅因风险状况的改变而变化，”布雷热称。

布雷热是过去两周中第三位积极安抚银行的英国央行高官，他们试图让这些银行相信自己已持有足够的资本。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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