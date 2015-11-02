台湾货币市场：11月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北11月2日 - 台湾货币市场周一和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,727.0亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 6,889.0亿台币： 11/03 6,889.0亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,687.1亿台币： 11/04 2,332.50亿台币 11/05 2,431.50亿台币 11/06 38.00亿台币 11/09 7,712.80亿台币 11/10 1,944.50亿台币 11/11 4,826.50亿台币 11/12 5,887.80亿台币 11/13 555.50亿台币 11/16 530.00亿台币 11/17 5,479.50亿台币 11/18 1,447.30亿台币 11/19 1,881.50亿台币 11/20 576.50亿台币 11/23 210.50亿台币 11/24 541.00亿台币 11/25 4,621.50亿台币 11/26 1,244.20亿台币 *11/27 271.00亿台币 11/30 21.00亿台币 12/01 54.00亿台币 12/02 46.00亿台币 12/03 34.00亿台币 ----公债付息共91.702905亿台币。 11/10 95甲7期9息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期14息 19.375亿台币 11/14 89甲13期15息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期10息 6.00亿台币 11/16 96甲7期8息 9.00亿台币 11/18 93甲9期11息 10.50亿台币 11/24 88甲2期17息 16.50亿台币 11/26 103甲16期1息 5.152905亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/04：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，3日标售。 --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。 --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如 ；审校 罗两莎)