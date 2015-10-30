版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 18:12 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增4.9亿台币

路透台北10月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增4.9亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)3
,076.1亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看      
 日期     到期量(亿)     发行量(亿)             增加/减少(亿)
   10/26         293.50                 494.00         200.50
   10/27          31.00                 484.00         453.00
   10/28       5,270.50               4,610.50        -660.00
   10/29       1,236.20               1,237.20           1.00
   10/30         262.60                 273.00          10.40
 总计          7,093.80               7,098.70           +4.9
 
 日期       91天期发行量(亿)      182天期发行量(亿)
     10/26                    44                           6
     10/27                    24                           6
     10/28                    19                           6
     10/29                    10                           2
     10/30                     6                           2
 总计                        103                          22
 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐