《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增4.9亿台币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增4.9亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)3 ,076.1亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 10/26 293.50 494.00 200.50 10/27 31.00 484.00 453.00 10/28 5,270.50 4,610.50 -660.00 10/29 1,236.20 1,237.20 1.00 10/30 262.60 273.00 10.40 总计 7,093.80 7,098.70 +4.9 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 10/26 44 6 10/27 24 6 10/28 19 6 10/29 10 2 10/30 6 2 总计 103 22 (完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”