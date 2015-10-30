《全球汇市》日圆上涨，此前日本央行未进一步放松政策

“日本央行在等待观望美联储是否在12月行动，然后再决定是否进一步放宽，”瑞士信贷首席经济分析师白川浩道说。

欧元/美元 日内涨0.3%报1.1007，因欧元区经济景气意外改善，且有迹象显示德国通胀上升速度快于预期。数据帮助欧元自美联储声明后创下的两个月底点1.0896反弹。

但高盛分析师在研究报告中表示，美联储在3月时态度偏于温和，此后的这段“插曲”现在已经消失，因此美元势将全面大幅走强。

“欧洲央行有可能在12月会议上放宽政策，2015年或许真的出现央行政策分歧，”他们写道，“预计到2017年底，美元贸易加权指数将升值约20%。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1004 1.0976 0.26 -9.04 1.2097

美元/日圆 120.55 121.12 -0.47 0.91 119.68

欧元/日圆 132.63 132.94 -0.23 -8.67 144.77

美元/瑞郎 0.9875 0.9893 -0.18 -0.66 0.9941

英镑/美元 1.5329 1.5307 0.14 -1.57 1.5573

美元/加元 1.3144 1.3170 -0.20 13.13 1.1618

澳元/美元 0.7099 0.7066 0.47 -13.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6755 0.6690 0.97 -13.36 0.7797

欧元/瑞郎 1.0868 1.0859 0.08 -9.63 1.2026

欧元/英镑 0.7176 0.7168 0.11 -7.47 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3733 9.3670 0.07 -0.38 9.4688

美元/挪威克朗 8.5572 8.5616 -0.05 14.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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