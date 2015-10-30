中股业绩：国电电力前三季净利下降3.84%，转让两家小型电厂股权

路透上海10月30日 - 中国大型电力公司--国电电力股份有限公司 周五稍晚公布三季报，前三季公司实现净利49.2亿元人民币，同比下跌3.85%。公司拟转让两家小型电厂股权，并由子公司建设拥有两台100万千瓦的大型火力电厂。

三季报指出，前三季公司营收为413.61亿元，同比下降10.91%；每股收益0.252元。公司解释称，净利下降主要是因为发电量同比减少令收入同步下降。

公告指出，公司拟转让吴忠热电厂公司95%股权，吴忠热电厂负责两台35万千瓦热电联产项目，项目总投资28.8亿元。截止8月底，项目总投资已累计完成12.07亿元，其中资本金投入3.16亿元。挂牌出让时吴忠热电厂的估值为3.20亿元，评估增值率11.31%。

在股权转让完成后，公司将继续配合股权受让方完成项目送出工程、热网工程等建设。在项目投产后，公司所持有的吴忠热电剩余5%股权将另行转让。

国电电力还拟转让国电湖州南浔天然气热电公司的2套10万千瓦级燃气－蒸气联合循环热电联产机组，截止7月底，公司净资产为9,388万元。国电电力的挂牌价为9,601.64万元，评估增值率2.28%。

另外，国电电力控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司拟投资建设国电宁夏方家庄电厂，规划装机容量 4×100万千瓦，一期工程建设2×100万千瓦超超临界燃煤间接空冷机组，总投资76.3亿元，由英力特集团与浙江能源集团按51%和49%比例投资建设。