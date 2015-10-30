路透伦敦10月30日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周四小幅走高，勉力挑战本次阻力位所在的1.1000美元心理关口。四小时图上的均线排列仍暗示短期下行，因此预计空头到一定时间将夺回控制权，或许压制该货币再次挑战1.0900一线。尽管如此，研究动量指标发现，当前的修正性反弹走势将持续一段时间，有可能测试1.1025附近阻力位。相对强弱指标(RSI)离开30下方区域小幅走高，乖离率的移动平均值(MACD)尽管仍为负值，但已经转升并回到虚线(trigger line)上方。而且，这些指标和汇价走势之间呈多头背离。今日欧元区10月通胀率初值料显示上升，这也是让我相信近期反弹可能再持续一小段时间，然后才会出现跌势的另一个原因。就更大范围来看，只要欧元/美元仍交投于关键支撑位1.0800和心理关口1.1500之间，我会对全局保持中性看法。该货币对虽然正在跌向区间下端，但我认为只有真正跌破1.0800水平才会让长期趋势重归下行。

英镑/日圆：日圆在日本央行决定维持货币政策不变后大跌。但对在略高于10月1日以来上升通道的低端处获得支撑，随后在日本政府决定宣布逾3万亿日圆追加预算后反弹，冲击186.00阻力位。只要英镑/日圆不脱离这一通道，我认为短期依然看好。因此我预测若能明确升逾186.00，后市将上看下一阻力位187.30，此为9月21日高位。摆动点(oscillator)发现正面动能并放大了进一步上行的可能性。相对强弱指标(RSI)升至50上方，目前正在接近70，MACD已触底转升并上穿虚线。就总体趋势而言，8月24日双头型态完成后中期前景略为偏空。但该汇率在10月2日所及低点上移，因此我们对于较长期的整体格局仍持趋平立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1004 1.0976 0.26 -9.04 1.2097

美元/日圆 120.54 121.12 -0.48 0.90 119.68

欧元/日圆 132.67 132.94 -0.20 -8.64 144.77

美元/瑞郎 0.9864 0.9893 -0.29 -0.77 0.9941

英镑/美元 1.5331 1.5307 0.16 -1.55 1.5573

美元/加元 1.3144 1.3170 -0.20 13.13 1.1618

澳元/美元 0.7102 0.7066 0.51 -13.05 0.8168

新西兰元/美元 0.6758 0.6690 1.02 -13.33 0.7797

欧元/瑞郎 1.0858 1.0859 -0.01 -9.71 1.2026

欧元/英镑 0.7177 0.7168 0.13 -7.45 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3751 9.3670 0.09 -0.36 9.4688

美元/挪威克朗 8.5646 8.5616 0.04 14.62 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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