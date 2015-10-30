中港股业绩：交行前三季度维持1%左右净利增速，不良贷款率续升至1.42%

路透上海10月30日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周五称，今年前三季度实现净利润520.4亿元人民币，同比增长1.01%，保持着与上半年相近的增速；期末不良贷款率则进一步升至1.42%。

交行表示，虽然期末减值贷款率较年初上升0.17个百分点，但减值贷款增长呈现逐季放缓趋势，三季度当季增幅环比降低1.64个百分点。

其他指标方面，截至9月末，该行资本充足率为13.30%，一级资本充足率11.29%，核心一级资本充足率10.97%，拨备覆盖率165.33%。前三季度净利息收益率为2.24%，去年同期为2.40%。

该行上半年实现净利润373.24亿元，同比增长1.5%；6月末减值贷款率1.35%。

交通银行A股周五收报6.35元，最近三个月累计下跌9.14%；港股同日收报5.74港元，同期累计下跌15.88%。(完)

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