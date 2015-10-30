更新版 1-台湾货币市场：短率续处低档，RP利率部分已下滑下周可望全面松动

* 短率持续处于低档 * 资金需求不如预期，到期未全数续借 * 短票利率持稳于0.40% * RP利率微降，下周将全面降1至2基点 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北10月30日 - 台湾银行间短率周五续处低档。多位银行资金调度人员指出，虽 时值月底，惟拆款需求不如预期，拆款到期未全数续借，利率则维持低档；而拆入者即使拆 入跨月资金，但仍能以低利取得资金。 他们表示，今天虽是月底却感受不到月底资金需求效应，因资金需求不振，手中有剩余 资金的银行依旧面临资金不易消化的压力，利率则无变动。 〞月底了，今天有人利率开的比较高，但我没有借，因为之前基数已经补的差不多了。 〞一位中型公股银行资调人员说。 他们指出，因市场资金非常宽松，即使是跨月资金利率亦仅在0.30%。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.305% 0.302% 率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.400% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.400% **短票利率持稳于0.40%** 短票市场方面，大型票券公司交易员称，今天市场资金依旧非常宽松，发票量则明显扩 增，利率大都成交在0.40%；惟随着率快速下滑，且已降至接近银行拆款利率水准，银行买 票意愿已显得意兴阑珊。 〞今天市场资金一样很多啊，我不用跟人家求，钱就自已送上来了。〞一位大型票券公 司主管说。 他们表示，因央行14天期定存单利率仍在0.38%，短票利率经这波急速下跌后，目前已 跌至0.40%合理水准，除非央行有进一步动作，否则未来一段时日利率应可维持在目前水准 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 408%，前日在0.410%；上日成交量120.94亿台币，前日45.84亿台币。 台湾央行今日共发行273亿台币定存单；与今日存单到期金额262.6亿台币相较，存单发 行余额增10.4亿。 下周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币；各天到期金额为：周一为2,727亿、周 二为6,889亿、周三2,332.50亿、周四为2,431.50及周五38亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为446亿台币，累积至周日超额准备8,592亿台 币、加计前期1%的超额准备达1兆323亿台币。 **RP利率部分下调** RP利率方面，证券商交易员表示，今天资金非常充沛，但考量月底因素，利率暂时维持 不变，但下周就会下调利率，调幅可望达2个基点。 〞下礼拜我们就会下调利率了，应该会一口气调降2个基点。〞一位大型证券商交易员 说。 今日交割紧缩因子为周五Morgan Stanley发行5亿美元债。 今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准相同，主要成交在0.42%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.52%；上日亦同。 票券商方面，交易员称，今天投信和寿险公司资金非常多，惟市场普遍缺券，利率部分 已往下调1个基点，下周将全面下调。 〞今天投信和寿险公司钱爆多的，月底跟月初一样，钱多到不行，今天部分利率已往下 调了，下礼拜就会全面下调。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，因近来市场资金非常宽松，不少投信公司从昨天下午就开始到处找券，今天 早上找券找的更凶；因而下调部分RP利率。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率微幅下调；一周公债附买回利率区 间落在0.34-0.37%；上日则在0.36%-0.37%；极短天期与一周公司债附买回利率区间在0.38- 0.40%，上日则0.39-0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)