路透基点：香港机场管理局50亿港元五年期贷款收官--TRLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港机场管理局50亿港元(6.45亿美元)五年期俱乐部贷款已结案。

据其中一名消息人士称，瑞穗银行是该贷款的协调行。该贷款可带来最高综合收益80个基点，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点。贷款协议料本月签署。

这家政府所有的实体9月份时邀请往来银行参贷。所贷资金将用于一般企业用途。

该借款人上次在市场筹资是在2010年6月，当时自行安排了一笔50亿港元的五年期循环贷款。综合收益最高为50个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码40个基点。

是次贷款的牵头行是澳新银行(澳盛银行)、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、花旗集团、澳洲联邦银行、恒生银行、汇丰控股、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。