路透基点：香港机场管理局50亿港元五年期贷款收官--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港机场管理局50亿港元(6.45亿美元)五年期俱乐部贷款已结案。
据其中一名消息人士称，瑞穗银行是该贷款的协调行。该贷款可带来最高综合收益80个基点，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码70个基点。贷款协议料本月签署。
这家政府所有的实体9月份时邀请往来银行参贷。所贷资金将用于一般企业用途。
该借款人上次在市场筹资是在2010年6月，当时自行安排了一笔50亿港元的五年期循环贷款。综合收益最高为50个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码40个基点。
是次贷款的牵头行是澳新银行(澳盛银行)、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、花旗集团、澳洲联邦银行、恒生银行、汇丰控股、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。
香港机场管理局是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构，负责营运及管理香港国际机场。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”