中国新债：宁夏定向发行8.18亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透北京10月30日 - 中国宁夏回族自治区财政局周五公告称，今日采用定向承销方式发行了总额8.1777亿元人民币的地方政府债，其中一般债券5.8977亿元，专项债券2.28亿元；各期限利率均较下限上浮16%。

此次定向发行的一般地方债期限包括五年、七年和10年三种，中标利率分别为3.31%、3.50%和3.50%，五年和10年期发行规模均为2亿元，七年期发行规模为1.8977亿元。

专项债仅包括10年期品种，中标利率与一般债相同，发行规模为2.28亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)