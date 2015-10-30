中国经济：德总理梅克尔预期中国成长将稍稍放缓，但将保持持续增长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透合肥10月30日 - 德国总理梅克尔周五表示，她预期中国经济成长将略为放缓，但补充称她预期中国经济将持续扩张。
“我认为可以预期中国成长将稍稍转弱，但将会稳定成长，”梅克尔在访问合肥时向记者表示。
“通过让各大城市扩容来带动内需，显然是刺激消费及成长得特别重要因素，”她补充称。
在欧盟28国中，德国对中国贸易曝显最高，主要拜对德国汽车及工业工程需求所赐。德国工商联会主席表示，德国今年对中国出口将下滑2%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”