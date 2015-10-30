中国新债：上海定向发行149.8亿元一般和专项债，利率较下限上浮10%-11%

路透北京10月30日 - 中国上海市财政局周五公告称，今日采用定向承销方式发行了总额149.8亿元人民币的地方政府债，其中一般债券62.8亿元，专项债券87亿元；其中两类债券的七年期品种利率较下限上浮10%，其余各期限利率均较下限上浮11%。

此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年三种，中标利率分别为3.03%、3.15%、3.33%和3.34%，三年和五年发行规模分别为15亿元和10亿元，七年和10年期发行规模均为18.9亿元。

专项债亦包括三年、五年、七年和10年期，中标利率与一般债相同，三年和10年发行规模均为17.5亿元，五年和七年均为26亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)