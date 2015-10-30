东南亚股市：多数收跌，但月线微涨

印尼股市 、菲律宾股市 和泰国股市 月线在连跌几个月后本月全部收高，马来西亚股市 10月则连续第四个月收涨。

亮眼的个股中，新加坡大华银行 上涨1.5%，该行第三季净利虽然下降了1%，但却优于预期，因息差上升，且受益于出售投资证券业务带来的一次性收益。