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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 18:30 BJT

东南亚股市：多数收跌，但月线微涨

越南股市 表现出众，月线连跌两个月后，本月收涨近8%。

印尼股市 、菲律宾股市 和泰国股市 月线在连跌几个月后本月全部收高，马来西亚股市 10月则连续第四个月收涨。

亮眼的个股中，新加坡大华银行 上涨1.5%，该行第三季净利虽然下降了1%，但却优于预期，因息差上升，且受益于出售投资证券业务带来的一次性收益。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 344.37 0.09 +0.03 -16.16 410.77

新加坡 2998.35 -3.16 -0.11 -10.90 3365.15

马来西亚 1665.71 -1.27 -0.08 -5.42 1761.25

泰国 1394.94 4.90 +0.35 -6.86 1497.67

印尼 4455.18 -16.84 -0.38 -14.77 5226.95

菲律宾 7134.26 -54.99 -0.76 -1.33 7230.57

越南 607.37 2.17 +0.36 +11.32 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/白云; 审校 张涛/王洋)

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