欧洲汇市：英镑指数创六周高位，因英国央行加息几率上升

英镑指数 报92.8，为9月21日以来最高，并有望创下6月以来最大月度涨幅。

英镑兑美元 涨0.2%至1.5335美元。欧元兑英镑 小涨至0.7175英镑，但离周四触及的近两个月低点0.7145不远。

注意力接下来转向英国央行的季度通胀报告上。该报告将于周四公布，当日还将公布利率决议以及最近一次货币政策委员会会议纪录。

标准普尔周四警告称，如果英国在公投中投票脱离欧盟，则其AAA评级至少会被下调一个级距，如果英国与欧盟关系恶化，或是脱欧导致苏格兰脱离英国，则评级将被下调两个级距。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价