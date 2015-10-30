欧洲汇市：英镑指数创六周高位，因英国央行加息几率上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑指数 报92.8，为9月21日以来最高，并有望创下6月以来最大月度涨幅。
英镑兑美元 涨0.2%至1.5335美元。欧元兑英镑 小涨至0.7175英镑，但离周四触及的近两个月低点0.7145不远。
注意力接下来转向英国央行的季度通胀报告上。该报告将于周四公布，当日还将公布利率决议以及最近一次货币政策委员会会议纪录。
标准普尔周四警告称，如果英国在公投中投票脱离欧盟，则其AAA评级至少会被下调一个级距，如果英国与欧盟关系恶化，或是脱欧导致苏格兰脱离英国，则评级将被下调两个级距。 (完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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