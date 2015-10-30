企业结盟：清华紫光收购台湾力成25%股权，作价6亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北/香港10月30日 - 清华紫光集团和台湾芯片封装测试业者力成 周五宣布，清华紫光将以6亿美元买下力成25%股权，成为力成最大股东。
清华紫光将以私募方式，以每股75台币(2.31美元)买进力成发行的新股，以取得25%的股权。这笔交易仍有待力成股东及相关主管机关批准。
力成表示，公司主要运营据点在台湾，台湾雇员总数超过1.1万人，约占公司整体员工总数的九成。
力成指出，打算利用私募所筹得的资金扩大先进封装测试服务制程产能，并招聘员工。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”