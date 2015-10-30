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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受库存增加及获利回吐拖累

“由于周五是每周最后一个交易日，很多获利盘也出现在周五。”

成交量为55,013口，每口25吨，远高于常见的日均成交量35,000口。

由于棕榈油消费大国印度和中国的需求料将放缓，马来西亚10月棕榈油出口表现可能不佳。船货验证机构将在周六公布出口数据。交易员表示，印度已为即将到来的排灯节备好了货，同时中国的需求将因经济放缓而降温。

美国12月豆油合约 涨0.4%，大连商交所1月豆油合约 跌0.3%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 张荻/张涛)

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