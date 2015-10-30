马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受库存增加及获利回吐拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“由于周五是每周最后一个交易日，很多获利盘也出现在周五。”
成交量为55,013口，每口25吨，远高于常见的日均成交量35,000口。
由于棕榈油消费大国印度和中国的需求料将放缓，马来西亚10月棕榈油出口表现可能不佳。船货验证机构将在周六公布出口数据。交易员表示，印度已为即将到来的排灯节备好了货，同时中国的需求将因经济放缓而降温。
美国12月豆油合约 涨0.4%，大连商交所1月豆油合约 跌0.3%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 张荻/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”